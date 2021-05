Le ultime notizie sul Napoli calcio di Corriere dello Sport parlano di un tentativo da parte di Gattuso di continuare a lavorare con Insigne. Il capitano del Napoli ed il tecnico calabrese hanno stretto un ottimo rapporto, cresciuto soprattutto nei momenti di difficoltà in cui l’allenatore ha puntato decisamente su Insigne che ha risposto sul campo, diventando un trascinatore. Ma anche Insigne ha beneficiato della cura Gattuso, maturando molto durante la gestione dell’ex allenatore del Milan. All’addio Gattuso pare abbia fatto un pensiero di portare con se Insigne, ma sicuramente non andrebbe mai alla Fiorentina. Con tutto il rispetto per i viola per l’attaccante del Napoli sarebbe un declassamento.

Gattuso e Insigne: il futuro

Corriere dello Sport ha raccolto l’indiscrezione e la proposta di Gattuso ed Insigne e scrive: