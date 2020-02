Gattuso avverte la squadra: "Questa volta non vi perdonerò”

Gennaro Gattuso lancia un chiaro avvertimento alla squadra: “Questa volta non vi perdonerò”. Faccia a faccia durante l’allenamento a Castel Volturno

Gattuso avverte la squadra, non vuole cali di tensione. Lo aveva detto prima del KO interno con il Lecce e lo ha ripetuto alla vigilia della trasferta contro il Brescia. Ringhio non vuole distrazioni e non accetterà nessun alibi da parte dei propri giocatori.

Secondo quanto riferisce il quotidiano il Mattino: Durante la seduta di allenamento a Castel Volturno, Gennaro Gattuso ha avuto un lungo faccia a faccia con i suoi giocatori. Il tecnico ex Milan sa bene come tenere alta la tensione. Ringhio e Riccio, il suo vice, stanno focalizzando l’attenzione soprattutto sui meccanismi difensivi e sull’atteggiamento. Dopo il gol di Mertens a Cagliari, infatti, è subentrata un’apprensione che il tecnico non vuole vedere e che, ovviamente, non gli è andata a genio. Ancora una volta, quindi, Gattuso aspetta risposte dalla squadra.

GATTUSO AVVERTE LA SQUADRA: “NON VI PERDONERÒ”

Il Mattino aggiunge: “Gattuso ha voluto parlare alla squadra durante l’allenamento alla vigilia della gara contro il Brescia di venerdì: «Non è la prima volta che mi deludete, questa volta non ve lo perdonerò».

La partita di campionato sarà l’ultima prima dell’impegno di Champions League contro il Barcellona, valevole per la gara d’andata degli ottavi di finale della massima competizione Europea.

