Gattuso a Mario Rui e Ghoulam: “La squadra prima di tutto”

Gennaro Gattuso è stato chiaro con Mario Rui e Ghoulam, prima di qualsiasi cosa viene il Napoli e la squadra.









Gazzetta dello Sport lancia un focus con retroscena su quanto accaduto tra Mario Rui, Ghoualm e Gattuso. Il tecnico degli azzurri ha lasciato i due terzini mancini in tribuna, portandoli nella trasferta di Bologna. Un segnale chiaro quello che ha voluto lanciare il tecnico: chi non si impegna in allenamento non gioca. Il quotidiano sportivo racconta anche alcuni retroscena sulla vicenda: “Al sabato Ghoulam e Mario Rui in qualche modo fanno arrivare al tecnico il loro disappunto per il fatto che abbia scelto di far giocare Hysaj a sinistra, sulla fascia della quale algerino e portoghese si sentono proprietari. Un atteggiamento che non è piaciuto a Rino che ha affrontato a brutto muso i due mancini. Gattuso ha fatto notare che prima viene la squadra e se avesse assecondato certi atteggiamenti sarebbero venute meno delle regole basilari nel gruppo“.