SKY – Allenatore Napoli, ADL aspetta Gasperini: Italiano vecchia idea che torna prepotente

Il Napoli cerca il nuovo allenatore: piace Gasperini, ma De Laurentiis non abbandona l’idea Vincenzo Italiano.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nella frenetica ricerca del prossimo allenatore per il Napoli, il club partenopeo si trova a navigare le acque incerte delle trattative di mercato. Il nome di Gian Piero Gasperini svetta come uno dei principali candidati, ma l’attesa è palpabile, come evidenziato dalle recenti dichiarazioni di Francesco Modugno, inviato di Sky Sport.

Modugno, ospite dei microfoni di Marte Sport Live su Radio Marte, ha gettato luce sullo scenario attuale, mettendo in discussione la solidità della candidatura di Antonio Conte e Stefano Pioli.

“Piace Gian Piero Gasperini, mentre Antonio Conte è sullo sfondo dopo un dialogo forte che è diventato abbastanza stantio. Per Gasperini devi aspettare: si sta giocando tutto con l’Atalanta in questo finale di stagione dei nerazzurri”.

Ma il Napoli non è disposto a sedersi sugli allori. Vincenzo Italiano, un tempo accostato al club azzurro, sta facendo nuovamente capolino nell’immaginario della dirigenza. “Italiano è una vecchia idea che torna prepotente”, ha rivelato Modugno, suggerendo che il tecnico del Sassuolo potrebbe rappresentare un’alternativa interessante nel caso in cui le trattative con Gasperini non dovessero concretizzarsi.

Tuttavia, la situazione contrattuale di Pioli con il Milan e il margine di rischio associato alla possibile attesa di Gasperini complicano ulteriormente le decisioni del Napoli. “Stefano Pioli ha ancora un anno di contratto e deve risolvere la sua questione contrattuale col Milan: ci sono soldi in ballo”, ha spiegato Modugno.

In questa intricata danza delle trattative, il Napoli si trova ad affrontare una serie di scelte cruciali, con Gasperini e Italiano in pole position, mentre Conte e Pioli rimangono in secondo piano. Resta da vedere quale nome verrà alla fine scelto per guidare il destino del club partenopeo nella prossima stagione.