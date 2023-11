Garcia, c’è una frase che i tifosi non gli perdoneranno mai

Dietro il presunto fallimento dell’ex allenatore del Napoli, Garcia, si cela una frase infelice che ha minato la fiducia dei tifosi e non solo.

Quando Rudi Garcia è arrivato sulla panchina del Napoli, i tifosi partenopei non hanno esitato a esprimere il loro sostegno, mostrando fiducia attraverso striscioni e sui social media. Tuttavia, il percorso del tecnico francese è stato segnato da un’iniziale scivolata che ha suscitato malumori nei cuori dei tifosi.

La frase che ha scatenato il malcontento è stata pronunciata da Garcia in risposta alle domande sulla squadra lasciata dal precedente allenatore, Luciano Spalletti. “Il passato non lo conosco, non ho visto tutte le gare del Napoli,” ha dichiarato il tecnico francese, creando immediatamente un divario con la tifoseria e alimentando dubbi sul suo approccio al nuovo incarico.

Questa affermazione, sebbene solo una delle sfaccettature del problema, ha contribuito a minare la fiducia che i tifosi avevano inizialmente riposto in Garcia. La sua volontà di prendere le distanze dal passato del club ha sollevato domande sulla sua comprensione della storia e dell’identità del Napoli.

Oltre a questa dichiarazione, i tifosi hanno notato anche un cambiamento nell’interpretazione del sistema di gioco, in particolare per quanto riguarda il ruolo di Stanislav Lobotka, precedentemente un elemento chiave ma ora relegato a un ruolo meno prominente.

Nonostante l’adesione al modulo 4-3-3, Garcia ha introdotto delle variazioni che hanno “depotenziato” alcuni giocatori, alimentando la delusione tra i sostenitori. La speranza ora è riposta in Walter Mazzarri, il nuovo allenatore, affinché possa riportare entusiasmo e successo nella squadra, ristabilendo così il legame tra i tifosi e la loro squadra del cuore.