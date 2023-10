Il Mattino: Garcia, col Real scelte incomprensibili. Ecco cosa filtra

La sconfitta del Napoli contro il Real Madrid ha portato al centro dell’attenzione le scelte tattiche dell’allenatore Rudi Garcia.

CALCIO NAPOLI. Il quotidiano “Il Mattino” ha messo in luce le decisioni di Garcia, sottolineando come le sostituzioni effettuate non siano sembrate le più azzeccate. Zielinski e Politano, infatti, erano tra i giocatori più in forma del Napoli e la loro uscita ha coinciso con un cambio di passo del Real Madrid.

Garcia ha cercato di giustificare le sue scelte sottolineando l’ampiezza e la qualità della rosa a sua disposizione. Tuttavia, le perplessità rimangono, soprattutto considerando l’importanza della partita e il calibro dell’avversario.

Conseguenze sul campo

Dopo l’uscita di Zielinski e Politano, il Real Madrid ha guadagnato terreno e, anche se con una buona dose di fortuna, ha trovato la via del gol. Anche le scelte relative ai sostituti, come Elmas e Raspadori, non hanno convinto, alimentando ulteriori dubbi sulle decisioni tattiche di Garcia.

Le scelte tattiche di un allenatore sono sempre al centro del dibattito, soprattutto in partite di alto profilo come quella tra Napoli e Real Madrid. In questo caso, le decisioni di Garcia hanno sollevato molte domande, e sarà interessante vedere come il tecnico risponderà nelle prossime sfide.