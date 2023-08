Garcia carica il Napoli: “Lavoriamo a novità per non annoiarci. Osimhen trascinatore fantastico”

Rudi Garcia, l’allenatore del Napoli, parla a DAZN delle prossime strategie, elogia le stelle Osimhen e Raspadori e condivide la sua visione sul calcio.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, in un’intervista rilasciata a DAZN Heroes, ha fornito approfondimenti sulla sua visione per la squadra, sottolineando l’importanza di innovare e di mantenere l’entusiasmo vivo.

Garcia ha espresso la sua ammirazione per la fervente passione dei tifosi napoletani per il calcio: “La passione a Napoli va oltre: è una religione. Per me il calcio è questo e dovrebbe essere sempre così”, ha affermato.

Il francese non ha esitato a lodare Osimhen, definendolo un “trascinatore pazzesco”, paragonandolo a Cristiano Ronaldo per la sua voglia di vincere e per la sua dedizione sia in fase offensiva che difensiva.

Il tecnico ha inoltre rivelato che il suo Napoli debutterà tra due giorni a Frosinone con una nuova identità. “Per un gruppo è sempre interessante avere cose nuove, altrimenti ti annoi”, ha dichiarato Garcia, anticipando possibili tattiche innovative e il ruolo flessibile di Raspadori, che può coprire quattro diverse posizioni in campo.

Mentre la formazione potrebbe non aderire strettamente al tradizionale 4-3-3, Garcia ha messo in luce le potenzialità di Kvara e ha ribadito l’obiettivo principale per la prossima stagione: “Il Napoli l’anno prossimo deve giocare in Champions League“.

Infine, condividendo un momento di leggera ironia, Garcia ha menzionato come sia lui che Spalletti si siano scambiati i ruoli nelle due squadre italiane, Roma e Napoli. Riguardo ai suoi colloqui con ADL e alla sua metodologia di lavoro, ha affermato: “Vado con la mia personalità, le mie idee, parlo con i presidenti… ho la mia idea del calcio e se c’è sintonia, si va avanti.”