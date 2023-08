Clausola Spalletti, il figlio avvocato ha trovato un cavillo legale per liberare il tecnico. Gravina gongola

Il figlio avvocato di Spalletti ha trovato la soluzione per clausola con il Napoli non si pagerà l’indennizzo richiesto da ADL.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Mentre la FIGC si appresta ad annunciare Luciano Spalletti come nuovo ct dell’Italia, tiene banco la questione della clausola con il Napoli che prevede un indennizzo al club azzurro.

A occuparsi della spinosa vicenda, come riporta il Corriere dello Sport, è Samuele Spalletti, figlio dell’allenatore e avvocato legato allo studio milanese “Gattai e Minoli Partners”. Samuele sta esplorando un potenziale cavillo legale che potrebbe annullare la clausola nel contratto di suo padre.

La chiave potrebbe risiedere nel fatto che la clausola sia di “non concorrenza“, il che significherebbe che non avrebbe valore se Spalletti dovesse firmare un impegno con la Nazionale. Questo ruolo è sostanzialmente diverso da quello di un club di Serie A, e l’interpretazione di questa clausola potrebbe essere centrale nella disputa.

Ancora più rilevante è l’argomentazione che una clausola che impedisce completamente a qualcuno di lavorare non può essere considerata legittima. Se questa interpretazione dovesse essere accettata, potrebbe rappresentare una vittoria significativa per Spalletti e potrebbe anche influenzare futuri contratti nel mondo del calcio.

Mentre la Federazione è pronta a sostenere Spalletti in caso di controversia, il contributo di suo figlio potrebbe essere il fattore decisivo. Nel frattempo, Gravina è a Firenze per incontrare Spalletti e discutere il futuro tecnico e lo staff. Con l’annuncio ufficiale previsto entro il weekend, gli occhi di tutti sono fissi su questa situazione in rapida evoluzione.