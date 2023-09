Garcia cambia modulo contro il Bologna? Ecco cosa emerge da Castel Volturno

Rudi Garcia potrebbe cambiare modulo per la sfida contro il Bologna. Ecco cosa filtra dalle stanze di Castel Volturno.

Notizie calcio Napoli. Rudi Garcia, l’allenatore del Napoli, è al centro dell’attenzione mentre si prepara per la prossima sfida contro il Bologna. Secondo quanto riportato dall’edizione napoletana de La Repubblica, un cambio di modulo sembra essere al momento escluso. “Garcia si è tuffato ieri nella preparazione del match. La ricetta del francese ha tanti ingredienti: i dialoghi continui con la squadra, la ricerca dell’intensità e approfondimenti tattici. Ma un cambio modulo, al momento, non è all’ordine del giorno,” si legge sul quotidiano.

Il Futuro e il 4-3-3

Garcia sembra essere a suo agio con il 4-3-3 e vuole mantenere questa formazione. Tuttavia, le recenti prestazioni della squadra lo hanno spinto a considerare altre opzioni. Partite come quelle contro la Lazio, il Genoa e infine a Braga hanno evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche.

La Rivoluzione Moderata

La “rivoluzione moderata e anche silenziosa” di Garcia lo ha portato a considerare il 4-2-3-1 come un’opzione valida. Questo sistema sembra essere ideale per sfruttare al meglio la sua “enorme, gigantesca, possente batteria di attaccanti”. In questo schema, ogni giocatore sembra trovare la sua collocazione ideale.

I Giocatori e i loro Ruoli

Raspadori sembra essere il più avvantaggiato, grazie alla sua versatilità e capacità di adattarsi a qualsiasi ruolo. Politano e Lindstrom, d’altra parte, offrono alternative valide, garantendo sia avvicendamento che fantasia, soprattutto grazie alla loro abilità di giocare larghi sul campo. Ha con concluso la Repubblica.