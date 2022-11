Gallo: “Ndombele non tornerà mai più il giocatore che era, arranca”

Massimiliano Gallo ritiene che Tanguy Ndombele non tornerà mai più il giocatore che era perché arranca

Il giornalista de Il Napolista Massimiliano Gallo ha espresso la sua opinione su diversi calciatori del Napoli ai microfoni di Radio Marte. “Tanguy Ndombele arranca, non tornerà mai più il giocatore che era. Non è una certezza. E’ stato un giocatore molto forte e deve recuperare, ma magari questo recupero totale non avverrà mai. Finora, ha dimostrato di poter giocare quaranta minuti, forse cinquanta. Solo a centrocampo, il Napoli, con un eccesso di zelo, può avere necessità à di un rinforzo. In attacco no”.

Massimiliano Gallo ha poi proseguito: “Simeone sarebbe titolare anche in Argentina al posto di Lautaro. Raspadori è un attaccante non più emergente, ma già tra i più forti. Non ne abbiamo bisogno, di acquisti in quel ruolo. Se proprio dovessimo fare un acquisto, lo farei in mediana”.

“Il Napoli non è Kvara o Osimhen-dipendente, mentre Inter e Milan sono monchi senza Lukaku e Leao? E’ vero. E Leao, ricordiamolo, nel Portogallo, fa la riserva, entrando al massimo a partita in corso. Non lo discuto, ma viene sempre indicato come fenomeno e, in Nazionale, non gioca”.