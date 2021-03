Galli: “Napoli in crescita, può battere il Milan che sta rallentando”

Filippo Galli ha parlato della prossima sfida di campionato tra Napoli e Milan, match che si giocherà domenica 14 alle ore 20.45.

Filippo Galli a Radio Marte parla di Milan-Napoli, una delle tre trasferte difficilissime che vedranno gli azzurri impegnati prima a Milano poi a Torino con la Juve e la domenica con la Roma, ecco quanto ha detto il dirigente:

Ci sono le condizioni affinché il Napoli possa tornare a essere la squadra ammirata fino a 2 mesi fa. Poi si è rotto il giocattolo ed è venuto un po’ meno, ci sono state incomprensioni e tensioni come spesso accade quando i risultati non arrivano. Ora però ha recuperato una serie di giocatori e ha un trittico di partite che può dire molto, paradossalmente può rilanciarsi alla grande. Chiaramente siamo tutti risultati – anche se in maniera esagerata – dai risultati.

Costruzione dal basso non si deve fare? E se si sbaglia un gol davanti alla porta togliamo la finalizzazione? Il calcio si evolve. Sicuramente è strano perché non ci sono i tifosi. Guardiamo il Liverpool, sono 6-7 partite di fila che perde in casa. Qualche giocatore magari ha bisogno del pubblico, di quella motivazione lì. Altri che invece senza il pubblico si esprimono al meglio.

Gattuso? Non lo sento da un po’, sono stato lì da lui ma in questi momenti non si vuole mai disturbare. Sarà un leone in gabbia.