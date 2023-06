Galetti: “Tutto fatto per Kim al Bayern. Zielinski per sbloccare Giuntoli? Vi spiego”

Il giornalista Rudi Galetti si è soffermato su alcune tematiche in casa Napoli, tra cui il futuro di Kim e quello di Zielinski.

“Tutto fatto per Kim al Bayern Monaco? E’ già una cosa ormai apparecchiata da diversi giorni. Il Bayern Monaco, la scorsa settimana, aveva già superato lo United negli accordi con Kim. Si era deciso di pagare la clausola che scatta ad inizio luglio. Dunque, è questione di giorni per far si che la clausola abbia valore”.

Galetti si è poi soffermato su un possibile inserimento di Zielinski nella trattativa per Giuntoli alla Juventus, Galetti ha affermato che attualmente si sta discutendo il rinnovo di contratto per Zielinski. Pertanto, sembra esserci la volontà di valutare la possibilità di continuare insieme.

“Possibile inserimento Zielinski nella trattativa per Giuntoli alla Juventus? Con Zielinski si sta parlando di un rinnovo. Dunque, la volontà di capire i margini di poter continuare insieme è sicuramente presente. Non legherei, pertanto, i discorsi di Giuntoli ed il centrocampista. Rafforzare una diretta concorrente con un dirigente come Giuntoli potrebbe essere controproducente. Mandarlo alla Juve in modo semplice e facile non è una prospettiva che De Laurentiis pare voler concretizzare nell’immediato”.