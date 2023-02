Galeone: “Napoli, un atleta terribile come Kvara è perfetto per te”

Giovanni Galeone è rammaricato del fatto che il Napoli avrebbe dovuto prendere un atleta terribile come Kvara, perfetto per gli azzurri

Giovanni Galeone aveva anticipato sin da inizio anno che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto. L’ex allenatore del Pescara ed amico di Massimiliano Allegri, ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ritorna sul suo pronostico che sta per combaciare con la realtà: “Ad inizio stagione ho pronosticato lo scudetto agli azzurri di Luciano Spalletti, ma da buon napoletano scaramantico, da questo momento in poi non pronunzierò più questa parola. Se ne riparlerà soltanto a titolo vinto. Io sono molto amico di Max, ma a dire il vero non avremmo visto la grande bellezza di questo Napoli con lui in panchina”.

L’allenatore nato a Napoli ha poi aggiunto: “A dire il vero mi sarebbe piaciuto vedere in azzurro Noni Madueke, un calciatore straordinario, che salta l’uomo, dribbla, segna, fa di tutto. E’ terribile come Kvaratskhelia, solo che lui rispetto al georgiano gioca sulla destra”.

“Giocava nel PSV, peccato che l’abbia preso il Chelsea, mi sarebbe piaciuto alla corte di Luciano Spalletti. Dovevano prenderlo loro, perché è un talento veramente incredibile”. Ha concluso Giovanni Galeone.