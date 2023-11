Franco Baresi: “Napoli Competitivo. Darà del filo da torcere a tutti. su Maradona…”

Franco Baresi parla della lotta scudetto e punta ancora sul Napoli, l’ex bandiera del Milan ricorda anche Diego Armando Maradona.

CALCIO NAPOLI. Ai microfoni de Il Mattino, Franco Baresi, icona del Milan, ha condiviso le sue riflessioni sul panorama attuale della Serie A, con particolare attenzione al Napoli e un toccante ricordo di Diego Maradona.

Baresi: Napoli e la Lotta per lo Scudetto

Parlando della corsa allo Scudetto, Baresi ha sottolineato che è ancora presto per fare previsioni definitive. “Juve e Inter sono attualmente in testa e potrebbero avere un vantaggio, ma il Milan deve rimanere ambizioso e valuteremo la situazione alla fine della stagione,” ha detto Baresi. Riguardo al Napoli, ha espresso un’opinione positiva: “Dopo la vittoria dello Scudetto, ci sono molte aspettative. Non era facile gestire la situazione dopo l’addio di Spalletti, ma il Napoli rimane una squadra molto competitiva e darà filo da torcere a tutti.”

Ricordando Maradona

Baresi ha poi condiviso un ricordo personale di Diego Maradona, sottolineando il suo impatto sia dentro che fuori dal campo. “Maradona è stato un esempio per tutti. Aveva un cuore grande e sarebbe stato felice di vedere strutture come il Kodokan di Piazza Carlo III,” ha detto Baresi, riferendosi al progetto “Play for Future” della Fondazione Milan, in collaborazione con il Ministero della Giustizia e la Fondazione Cdp, volto al reinserimento sociale dei giovani attraverso l’educazione sportiva e l’orientamento professionale.