Foto, Juve-Napoli lo striscione dei tifosi azzurri: siete il cancro

La foto dello striscione apparso all’esterno dello stadio San Paolo su Juve-Napoli fa il giro del web ed è firmato dalla Curva B.

Il testo è estremamente forte, a chi è diretto il messaggio pure. La foto dello striscione su Juve-Napoli firmato dalla Curva B corre veloce sul web ed alimenta la polemica. Un’onda lunga cominciata con la mancata partenza del Napoli, bloccata dall’Asl in Campania e dalla volontà della Juve di scendere in campo. Andrea Agnelli ha provato a giustificare la scelta parlando di “rispetto delle regole” che detto da chi espone allo Stadium scudetti revocati dalla giustizia, fa in qualche modo sorridere.

Bisogna ricordare che a supporto della tesi del Napoli di non partire c’è stata in giornata anche una seconda nota dell’Asl di Napoli che ha sottolineato la necessità di far restare in Campania i calciatori. Anche il Comitato tecnico scientifico ha chiarito che l’ultima parola in questo caso spetta alle autorità sanitarie locale. La Juventus ha preferito appellarsi ad una nota ministeriale inserita nel protocollo sottoscritto dalle società. Un cavillo a cui i bianconeri si sono avvinghiati con tutte le forze e che intendono far rispettare ad ogni costo, nonostante si parli di salute pubblica. Intanto il Napoli aspetterà la sentenza del giudice sportivo, che potrebbe portare anche ad una penalizzazione per la squadra di Aurelio De Laurentiis.

Questo non fa altro che alimentare tante polemiche, che sfociano anche nello striscione del San Paolo il cui testo è riferito a Juve-Napoli. Un match mai banale, ma che in questa stagione può diventare una sorta di caso di stato. Un caso che potrebbe anche creare un precedente che andrà ad incidere sul campionato 2020/21.