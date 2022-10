Probabili formazioni Sky: Napoli-Ajax: le ultime novità, ci sono Lozano e Olivera. Novità assoluta in difesa

Napoli-Ajax le ultime novità sulle formazioni di Sky Sport. Spalletti schiererà Lozano e Olivera titolari Uefa Champions League.

La squadra di Luciano Spalletti giocherà alle 18.45 con l’Ajax allo stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico ritrova Victor Osimhen tra i convocati, ma il nigeriano non sarà titolare. Ovviamente bisognerà tenere conto anche del turnover, visto che il club azzurro deve giocare praticamente ogni tre giorni. Difficile trovare l’equilibrio giusto in una situazione del genere, questo è l’onore che spetta al tecnico toscano che anche con l’Ajax potrebbe apportare qualche modifica alla formazione azzurra che deve giocare in Champions League.

Napoli-Ajax: le probabili formazioni di Sky Sport, c’è Juan Jesus

L’infortunio di Rrahmani è una delle questioni da risolvere per Spalletti, secondo Sky il tecnico punterà su Juan Jesus e non su Ostigard. A questo punto il centrale sudcoreano può giocare nel suo ruolo naturale, ovvero sul centro destra della difesa.

Ma nel reparto difensivo ci sarà anche un altro cambio, ovvero Olivera al posto di Maro Rui dal primo minuto. L’esterno uruguaiano sta avendo più minutaggio nelle ultime settimane, segnale che il periodo di adattamento è quasi completato.

Ma secondo le ultime novità sulle formazione di Napoli e Ajax di Sky c’è anche un’altra novità: l’inserimento di Lozano dal primo minuto al posto di Politano. L’esterno messicano viene dato come titolare. La sua presenza può dare velocità e profondità alla manovra azzurra, un’arma letale contro la difesa molto alta dei Lancieri.