Napoli i convocati per la sfida con l’Ajax: c’è Osimhen

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida Napoli-Ajax di Uefa Champions League: c’è Victor Osimhen.

Buone notizie per il Napoli di Luciano Spalletti che ritrova Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è stato convocato per la sfida di Champions League, non verrà schierato dai titolari, a meno di clamorose sorprese. Resta comunque un rientro importantissimo per questa prima parte di stagione, visto che la squadra azzurra deve giocare praticamente ogni tre giorni ed è necessario distribuire al meglio le energie.

Napoli-Ajax: la lista ufficiale dei convocati di Spalletti

Portieri : Meret, Sirigu, Idasik.

: Meret, Sirigu, Idasik. Difensori : Di Lorenzo, Jesus, Kim, Mario Rui, Olive, Ostigard, Zanoli.

: Di Lorenzo, Jesus, Kim, Mario Rui, Olive, Ostigard, Zanoli. Centrocampisti : Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.

: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski. Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori Simeone.

Il Napoli gioca alle ore 18.45 con l’Ajax allo stadio Diego Armando Maradona. Spalletti confermerà sicuramente Meret in porta e Di Lorenzo con Kim in difesa Retroguardia che sarà completata da Ostigard al posto dell’infortunato Rrahmani e Mario Rui sulla sinistra, anche se Olivera insidia il portoghese.

A centrocampo Anguissa e Lobotka sembrano intoccabili, rispetto alla sfida con la Cremonese rientra anche Zielinski al posto di Ndombele.

Detto di Osimhen che parte dalla panchina, Kvartkshleia confermato in attacco, mentre Raspadori si gioca un posto con Simeone, con l’italiano favorito. A destra attenti a Lozano che insidia Politano. Il messicano con la sua velocità potrebbe fare la differenza contro la difesa alta dei Lancieri.