Formazione Napoli. Milik scalpita, idea Younes per Ancelotti?

Formazione Napoli. In vista della sfida con il Verona il tecnico Carlo Ancelotti sta valutando diverse opzioni, Milik scalpita potrebbe giocare dal primo minuto.

Dopo il gol in Nazionale salgono le quotazioni dell’attaccante polacco che vuole ritrovare la via del gol. Nelle ultime ore si parla anche di un possibile inserimento di Amin Younes che fino ad ora ha giocato solo 10 minuti.

Milik ha voglia di gol

L’infortunio e l’ombra di Icardi, il recupero ed i 161′ giocati senza segnare un gol. Le traverse ed i gol divorati contro il Genk, il gol liberatorio con la Nazionale. Tutto questo è Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco contro il Verona, match valido per l’ottava giornata di Serie A, in programma allo stadio San Paolo alle 18, prenota un posto da titolare. Milik scalpita perché ha voglia di ritrovare il gol, lo aveva detto anche durante le partite con la Polonia. Ora l’attaccante sta ritrovando forma fisica e serenità, due condizioni fondamentali per ritrovare anche il gol. La sfida con il Verona potrebbe essere la partita giusta per lanciarlo dal primo minuto e cercare di farlo sbloccare, anche se Milik dovrà vincere il duello con Fernando Llorente. Lo spagnolo che fino a questo momento ha ben impressionato non è gravato dagli impegni con la Nazionale ed in queste settimane si è sempre allenato bene. Non è escluso che i due possano giocare anche insieme, come aveva provato Ancelotti in qualche altra occasione. La doppia punta di peso in avanti potrebbe essere utile per scardinare la difesa del Verona, qualora gli scaligeri dovessero decidere di fare una partita difensiva, anche se la filosofia di Juric non punta solo ad alzare il fortino in retroguardia.

Idea Younes?

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport anche Amin Younes sta pensando ad un posto da titolare. Fino a qui il tedesco ha giocato solo 10 minuti e contro il Verona si sta giocando una chance importante, quantomeno per aumentare il suo minutaggio. Al momento questa resta solo un’ipotesi, anche se il calciatore chiede più spazio e dopo il buon finale di stagione dello scorso anno vorrebbe dimostrare ancora le sua capacità.