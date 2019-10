VIDEO – 1mln di followers per Milik, festeggia con ‘Così parò Bellavista’

Un milione di followers per Milik, il polacco festeggia con ‘Così parlò Bellavista’ celebre film diretto da Luciano De Crescenzo.

L’attaccante del Napoli in una storia di instagram ha riportato una scena famosissima del film tratto dal romanzo omonimo scritto dal maestro De Crescenzo.

1 milione di followers per Milik

Ha voluto festeggiare in puro napoletano Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli che oggi ha raggiunto 1mln di followers sulla sua pagina ufficiale di instagram. L’attaccante polacco in una storia del famoso social ha riprodotto una delle scene celebri del film ‘Così parlò Bellavista’, diretto da Luciano De Crescenzo. La scena riprodotta è quella dove si sente Aldo Tarantino, suocero del professore Bellavista pronuncia una della sue frasi più famose. Un omaggio a Napoli e alla napoletanità per Milik, un omaggio ad un maestro e ad un grandissimo pensatore come De Crescenzo.