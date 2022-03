Fifa Fantasy Fut: tutte le carte del Team 1, super Nani e la maxi intesa

Fifa 22 Ultimate Tema si arricchisce con Fantasy Fut, la nuova campagna con nuove carte davvero importanti ma anche oggetti dinamici. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa significa questa ultima indicazione. EA Sports per la campagna Fantasy Fut ha voluto aumentare le possibilità per i player, non solo nuove carte di giocatori ma anche oggetti dinamici che possono permettere un upgrade di overall fino ad un massimo di +3 in base alle prestazioni individuali.

Team 1 Fifa Fantasy Fut: chi sono i giocatori e dove giocano

Marcus Rashford (Manchester United) – 93;

Allan Saint-Maximin (Newcastle) – 92;

Nani (Venezia) – 91;

José Giménez (Atletico Madrid) – 90;

John Stones (Manchester City) – 90;

Gelson Martins (Monaco) – 89;

Donny van de Beek (Everton) – 89;

Eduardo Camavinga (Real Madrid) – 88;

Lukas Klostermann (Lipsia) – 88;

Iñaki Williams (Athletic Bilbao) – 87;

José Pedro Malheiro de Sá (Wolverhampton) – 86;

Álvaro Odriozola (Fiorentina) – 86;

Jérôme Roussillon (Wolfsburg) – 85.

I calciatori presenti nel Team 1 di Fantasy Fut sono disponibili nei pacchetti di Ultimate Team, lo rimarranno fino a venerdì 25 marzo, quando poi saranno sostituiti dalle carte del Team 2. Ma in questo primo team c’è già qualche player che ha adocchiato più di un calciatore. Spicca molto per qualità Nani del Venezia, molti vedono un’intesa fantastica con Cristiano Ronaldo, che è entrato a far parte anche dell’ultimo Team of the Week insieme a Osimhen.

Intanto il movimento napoletano degli eSport continua a crescere, dato che 8 player della Napoli eSports si sono già qualificati alle Fifa Global Series.