Festa Scudetto Napoli, lo sfottò da Torino: “Non siete abituati a vincere, in Italia domina solo la Juve”

Festa Scudetto rimandata per il Napoli che pareggia con la Salernitana, ma in tante parti d’Italia hanno esultato e non poco.

Festa scudetto rimandata a data da destinarsi, forse a giovedì in occasione di Udinese-Napoli o forse ancor prima con una possibile sconfitta della Lazio in caso contro il Sassuolo. Se la 33esima giornata si preannuncia a dir poco stratosferica, quella che si è appena conclusa non è stata da meno.

Peccato per il pareggio ‘amaro’ del Napoli di Luciano Spalletti schiantatosi contro il pullman di Paulo Sousa proprio sul finire dei 90 minuti con un sinistro devastante di Dia che ha tolto una soddisfazione clamorosa agli azzurri e a tutti i napoletani, ansiosi di poter dare adito alla più svariata forma di festeggiamento per il terzo Scudetto della storia.

FESTA SCUDETTO NAPOLI RIMANDATA, LO SFOTTO’ DA TORINO

In tanti hanno goduto da svariate parti d’Italia per il pareggio tra Napoli e Salernitana, ‘odio’ già iniziato una settimana fa con diversi striscioni e parole poco ‘amorevoli’ avanzate tra Torino, Bergamo e Salerno (per citarne qualcuna) e messe per iscritto a caratteri cubitali su ogni tipo di social possibile.

Tra i tanti commenti uno che ancora una volta pone in auge la rivalità tra tifosi napoletani e juventini: “La squadra che in Italia veramente ha dominato da decenni è la Juve, come si gestisce una società, il valore di vincere. Ai voglia a dire da Napoli quello che volete, non ci siete abituati a vincere“.