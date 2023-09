Ferrara furioso con Cassano: “Maradona non avrebbe mai voluto uno come te. Mentre vincevamo il primo Scudetto…”

L’ex di Napoli e Juventus, Ciro Ferrara, ha replicato alle dure parole di Cassano contro i compagni di squadra di Maradona nel club azzurro.

Si accende lo scontro a distanza tra Ciro Ferrara e Antonio Cassano. L’ex difensore di Napoli e Juventus ha risposto duramente via Instagram alle dichiarazioni di Cassano, che aveva definito gli ex compagni di squadra di Maradona al Napoli come “scappati di casa”.

“Ciao Antonio, parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno – ha scritto Ferrara – Il 10 maggio 1987, mentre noi vincevamo il primo scudetto della storia del Napoli, tu non avevi ancora compiuto 5 anni e prendevi il biberon. Taci, che è meglio. Diego non avrebbe mai voluto nel suo spogliatoio un “fenomeno” come te. Firmato: nu scappat ‘e casa”.

Parole di fuoco da parte di Ferrara, che non ha gradito l’affondo di Cassano contro i compagni di squadra di Maradona al Napoli. L’ex difensore ha ricordato a Cassano la giovane età che aveva ai tempi del primo storico scudetto degli azzurri, invitandolo poi al silenzio.