Ferlaino si commuove alla tomba di Maradona: “Mi dispiace moltissimo”

Corrado Ferlaino si commuove alla tomba di Diego Armando Maradona a Buenos Aires ed esprime tutto il suo dispiacere

Corrado Ferlaino ha mantenuto la promessa. L’ex presidente azzurro si è recato in Argentina per onorare la memoria di Diego Armando Maradona, il Pibe de Oro è sepolto a pochi chilometri da Buenos Aires. Attraverso un post sul proprio profilo Twitter, il noto quotidiano argentino Olé, ha reso pubblica la dedica del vecchio presidente del Napoli al campione argentino scomparso nel novembre del 2020, all’età di soli 60 anni. Un vuoto incolmabile per tutti i tifosi e per l’intero mondo del calcio.

Ferlaino vola in Argentina e si commuove davanti alla tomba di Maradona

Grande commozione per l’ex presidente azzurro che ha visto la tomba di Diego ed è rimasto interdetto per diversi istanti. Vedersi di fronte Maradona in una lapide lo ha rattristato profondamente: “Una grande emozione la notte che ho firmato il contratto di Maradona, non ci potevo mai credere. Mai avrei pensato dopo diversi anni che sarei giunto qui per ringraziarlo per ciò che ha fatto per il Napoli, per i napoletani e per me. Mi dispiace moltissimo di essere arrivato qui (a Buenos Aires ndr.) e sapere che non c’è più, sapere che è qui sotto terra”, ha detto Ferlaino con grande commozione.