Fedele: “Tiraggiro Insigne, santifichiamo chi non è santo. Dico una cosa a Demme”

Enrico Fedele parla del Napoli e mette a confronto il tiro a giro di Lorenzo Insigne e quello di Giacomo Raspadori.

Raspadori ha segnato due gol all’Antalyaspor con due prodezze balistiche. Enrico Fedele sull’argomento dice: “Si parla tanto del tiraggiro di Insigne, ma io voglio dire che come tira questo ragazzo…” . Poi aggiunge: “A Napoli si è abituati a santificare chi santo non lo è. Bisogna guardare a chi la qualità che c’è nella rosa del Napoli. Raspadori ad esempio è un giocatore furbo che può giocare in tante posizioni. È un attaccante moderno e gli attaccanti come lui mettono sempre tutti in difficoltà“.

Su Simeone aggiunge: “L’argentino giocando solo un tempo si è divorato due gol. Siamo dinanzi ad un attacco che altre squadre non hanno, praticamente Spalletti ha solo l’imbarazzo della scelta lì davanti con Raspadori e Kvaratskhelia che parlano la stessa lingua“. Si parla tanto di una cessione di Demme a gennio: “Non si sente preso in considerazione. Il Napoli può avere bisogno di lui e deve tenerselo stretto. A Demme dico: devi fare il bravo“.

Dopo quella di Santacroce arriva un’altra bocciatura per Di Lorenzo centrale in difesa, Fedele dice che il giocatore “sbaglia alcuni movimenti, ma quello non è il suo ruolo. Ma il capitano del Napoli è molto generoso ed è pronto a giocare anche in ruoli che non gli competono quando serve“.