Fedele: “Solo il Napoli può perdere lo scudetto. Solo due squadre sono migliori”

Enrico Fedele a Radio Marte parla del Napoli in corsa per lo scudetto in Serie A e già agli ottavi di Champions League.

L’ex procuratore si sofferma sulla coppia Kvaratskhelia-Osimhen: “Il georgiano sta imparando a giocare con Osimhen. Lui ha un genio clamoroso e non va assolutamente ingabbiato. Uno con le sue qualità va lasciato libero di agire come vuole. Io non lo limiterei mai. Gli estrosi devono essere lasciati liberi sul campo“.

Poi Fedele aggiunge: “Il Napoli è quasi imbattibile perché non ha solo una proposta di gioco. Anche a livello europeo credo che sia tra le più forti. Attualmente ci metto solo Bayern e City che possono giocarsela con la squadra di Luciano Spalletti. Scudetto? Me lo chiedono in tanti per strada ed io rispondo che si può fare, anzi dico che solo il Napoli può perdere questo scudetto”.

L’ex dirigente si sofferma sul “gioco del Napoli che deve essere rispettato da tutti. Ecco perché deve essere rivalutato il genio di Josè Mourinho che aveva capito che contro il Napoli, non la si può mettere sul piano del gioco. Quindi da questo punto di vista credo che la Roma abbia fatto la scelta giusta“.