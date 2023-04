Fedele: “Napoli-Salernitana? Rinvio assurdo. Hanno spostato comunioni e prenotato aerei”

Enrico Fedele ritiene che Napoli-Salernitana sarebbe un rinvio assurdo, poiché ci sono persone che hanno spostato comunioni e prenotato aerei

Enrico Fedele ha detto la sua sul rinvio di Napoli-Salernitana ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Radio Marte Sport Live: “Se sono d’accordo ad un eventuale spostamento della data e dell’orario di Napoli-Salernitana? Io, in verità, lascerei tutto come sta. Solo da noi succedono queste cose. E’ un’assurdità: c’è gente che ha spostato comunioni, ha prenotato biglietti aerei, alberghi… E’ una situazione molto particolare. Siamo arrivati a due giorni prima, non mi sembra una cosa fattibile. Certo, siamo in Italia, dove diventa possibile anche l’impossibile. Aspettiamo e vediamo”.

Fedele non è d’accordo con il rinvio alla domenica di Napoli-Salernitana

Fedele ha poi aggiunto: “Non sposterei la partita anche perché vorrei godermi la vittoria con la Salernitana per un giorno ed intanto iniziare a sperare che la Lazio perda contro l’Inter. Abbiamo fatto trenta, facciamo anche trentuno, come dicono dalle mie parti. Godiamoci il presente e vediamo che succede. Vale anche per il mercato: non soffermiamoci troppo su questo aspetto, avremo il tempo per farlo più avanti. Per adesso, godiamoci la festa Scudetto che ci sarà, se non domenica, nella prossima giornata di campionato”.