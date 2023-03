Fedele: “Napoli già in Finale Champions. Spalletti, buttato via il Triplete”

Enrico Fedele dichiara che il Napoli è già in Finale di Champions e se la prende con Spalletti perché ha buttato via Il Triplete

Enrico Fedele non ha dubbi: “È l’anno nostro“. L’opinionista ed ex dirigente sportivo del Parma, che è da sempre tifoso del Napoli, ha commentato con euforia l’esito delle urne di Nyon. Ai microfoni di Radio Marte, l’ex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro si sofferma sulla sfida contro il Milan nei quarti di finale di Champions League: “Devo tirare le orecchie a Spalletti, perché avremmo potuto fare il Triplete. Il Napoli che ha perso contro la Cremonese non era il vero Napoli. La squadra messa in campo era formata da giocatori scalmanati. Il Napoli è già in Finale. Gli anni sono segnati”.

“Quando dici che in un solo colpo si sono affondate tre navi, ovvero Bayern, City e Real, è destino: quando mai ricapita una cosa del genere? Il Napoli è inferiore a quelle tre, e se si tolgono da mezzo… E’ stata la mano de D10s, secondo me”.

Fedele ha poi aggiunto: “Chi vorrei in Finale? Il Bayern mi fa sempre paura. Il Real è abituato a queste competizioni. Mi giocherei il Manchester City, che prova ad imporre il suo calcio. Il Napoli non ha paura, può affrontarlo gioco contro gioco e batterlo. Così Guardiola si rende conto di come il Napoli sia la squadra che fa il miglior calcio d’Europa…”.