Fedele: “Meret non mi piace: non ha personalità. In Serie A è terzo”

Enrico Fedele dichiara che Meret non gli piace perché non ha personalità e ritiene che in Serie A è il terzo più forte

Enrico Fedele, esprime la sua opinione su Alex Meret. Ai microfoni di Radio Marte, l’opinionista sportivo dichiara: “Alex Meret non mi piace perché non ha grande personalità, io ho sempre avuto portieri che facessero fare agli altri ciò che gli altri, da soli, non potevano vedere, nel senso che il portiere è un regista arretrato che gode di una visuale privilegiata e deve dare direttive ai compagni di squadra. Sul gol di Vecino in Napoli-Lazio, però, non poteva fare nulla. Era anche leggermente coperto. Una bella dimostrazione di spinta, la sua, ma se c’è stata un’ingenuità, c’è stata da Kvaratskhelia“.

Per Fedele Meret è il terzo portiere in Serie A dopo Maignan e Onana

Fedele ha poi proseguito: “Il migliore in Italia, per me, è Mike Maignan del Milan. Subito dietro, ci metto Andrè Onana dell’Inter ed Alex Meret“.

“Nel 2018, Spalletti, al posto di Sarri, non avrebbe perso lo Scudetto? L’avrebbe gestita in maniera diversa, senza cercare alibi negli alberghi e in Orsato. Secondo me, Spalletti avrebbe vinto già nel 2016, al posto di Sarri” ha concluso l’ex procuratore sportivo.