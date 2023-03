Il Napoli crede nello scudetto: Dallo spogliatoio filtra una voce

Vogliamo coronare il sogno dello scudetto e non molleremo un centimetro: lo spogliatoio del Napoli crede nella vittoria del campionato.

Il tecnico azzurra sa che non bisogna fidarsi di Gasperini, come non ci si è fidato di Sarri in passato. Il calcio di Gasperini è sorprendente e coinvolgente. Il Napoli si sta preparando al meglio prepararci al meglio per affrontarli.

Politano sarà l’unica novità rispetto alla settimana scorsa, ma è già pronto e motivato per giocare al meglio.

L’esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, rivelando anche un piccola indiscrezione dallo spogliatoio:

«Ogni tanto nello spogliatoio lo scudetto lo nominiamo. Sappiamo che abbiamo una grande occasione e dobbiamo coglierla. Siamo sorpresi pure noi dalla nostra stagione, però qua non si molla un centimetro, perché vogliamo coronare il sogno. Stiamo vivendo l’attesa, è bello vivere la città, che merita un successo del genere.

Già solo immaginarla in festa è uno spettacolo. Ma adesso la testa deve essere proiettata esclusivamente sull’Atalanta, sulle sue qualità che non si discutono: qualche sconfitta recente può ingannare, perché sul valore dei nerazzurri non possono esserci dubbi. Sarà una serata complicata».

La settimana scorsa, quando si spensero le luci dopo la sconfitta con la Lazio, fu semplice strappare quel velo di malinconia, facendo (quasi) finita di niente; ma adesso che la pressione sale, la partita s’avvicina, e il tour de force è pronto ad inghiottire il Napoli in una settimana per uomini forti.