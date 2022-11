Fedele: “Lobotka perde palle sanguinose. Osimhen confetto nolano”

Fedele dichiara che Lobotka perde palle sanguinose e ritiene che Osimhen è un confetto nolano

Enrico Fedele, per anni procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, nonché ex dirigente del Parma di Calisto Tanzi, si è espresso sulle vicende riguardanti il Napoli ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live – Forza Napoli sempre, o no?’. Queste le sue parole sul Napoli di Luciano Spalletti: “I titolari e le riserve del Napoli si equivalgono? Non è esattamente così. C’è giocatore e giocatore, come ci sono confetti e confetti. Dieci confetti con la nocciola all’interno non fanno dieci confetti d’avola”.

Fedele punzecchia Lobotka: secondo lui perde palle sanguinose

Fedele prosegue: “Il solo confetto d’avola del Napoli è Khvicha Kvaratskhelia. Victor Osimhen? Lui, al massimo, è un confetto del Nolano, delle mie parti. Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka e Frank Anguissa tra i migliori nei loro ruoli? Sono forti e stanno giocando bene. Dopo Bayern, Paris Saint-Germain ed altre big, possono esserci loro”.

“Lo slovacco ha acquistato i tempi di gioco, però ha una difficoltà quando marcato a uomo, perché vuole eccedere nel tenere palla e spesso fa errori gravi come quelli di Bergamo, dove ha perso delle palle sanguinose”.