Fedele: “Kvaratskhelia gioca per sé e non per il Napoli”

Enrico Fedele dichiara che Kvaratskhelia gioca per sé e non per il Napoli: per lui il georgiano è in evidente calo

Enrico Fedele parla della prestazione della squadra di Paulo Sousa dopo il pari imposto al Napoli allo stadio Maradona che ha rimandato la festa Scudetto: “Il primo tempo, la Salernitana era un agnello sacrificale, non ha fatto niente. I granata hanno fatto un’impresa e gli va riconosciuto. Merito anche degli sbagli dei difensori azzurri, troppo leggeri in certi casi: pochi falli, specie nei momenti chiave del match. Ed errori di posizionamento come quello di Juan Jesus sul gol di Dia” sono le parole dell’ex procuratore ai microfoni di Radio Marte.

Per Fedele Kvaratskhelia è in netto calo e gioca solo per sé

Fedele ha poi proseguito: “Il Napoli ha distrutto il campionato, ci sta non giocare come all’inizio, ma i concetti innati nei calciatori di questa rosa ti fanno vedere delle cose non emerse con i risultati positivi. Contro il Milan abbiamo perso sempre, nell’ultimo periodo: c’è qualcosa che non funziona. Il Napoli ha dimostrato di essere la più forte, ma alcuni giocatori sono in calo: su tutti Khvicha Kvaratskhelia, che ormai gioca per sé e non per la squadra, incaponendosi in azioni personali e dribbling anche quando non è il caso”.