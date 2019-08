Fedele: "Ancelotti? gli avrei dato 0. ADL lasci perdere Icardi..."

Enrico Fedele parla di Fiorentina-Napoli, il procuratore boccia Ancelotti e Invita De Laurentiis ad intervenire sul mercato per un mediano.









Fiorentina-Napoli ha portato i primi tre punti agli azzurri ma non sono mancate le polemiche per i rigori, in particolare sull’episodio di Mertens e quello su Zielinski. Il procuratore dei fratelli Cannavaro Enrico Fedele sulle pagine del quotidiano il Roma ha commentato la gara del Franchi:

“Questo Napoli non mi ha convinto nemmeno un poco a centrocampo e in difesa. Allora ripeto ancora una volta ad alta voce: caro De Laurentiis, invece di perdere tempo a cercare di portare in azzurro Icardi, pensa ad assicurarti un mediano di fisicità in grado di dare compattezza al centrocampo”.

“Promuovo, comunque, a pieni voti l’attacco. Il trio Callejon-Mertens-Insigne dà, come sempre, ampia garanzia. Ha fatto tremare la difesa della Fiorentina dalla mezz’ora in su. Ed è questa la nota che ci fa ben sperare per la trasferta di sabato prossimo contro la Juventus.









Sempre se Ancelotti riesca a far capire ai centrocampisti che occorre rafforzare tatticamente la fase difensiva, altrimenti sarà dura, molto dura a Torino.

Voglio infine giustificare l’uno in pagella ad Ancelotti: gli avrei dato zero ma ha azzeccato la sostituzione di Mertens con Hysaj, dando più forza alla difesa nel momento in cui Montella ha inserito Boateng e Ribery“.