Fassone: “Il Napoli può ancora lottare per lo scudetto. Una scelta mi lascia perplesso”

Marco Fassone, ex dg del Napoli, parla della possibile lotta scudetto: “Il Napoli può ancora farcela se sistema 2-3 cose. L’Inter mi sembra la più completa”.

CALCIO NAPOLI. Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Radio CRC, è intervenuto Marco Fassone, dirigente sportivo ed ex direttore generale del Napoli. Fassone ha parlato della possibile lotta scudetto in Serie A e delle chance degli azzurri:

“Il Napoli può ancora lottare per lo scudetto, basta sistemare 2-3 cose. Anche l’anno scorso di questi tempi nessuno si aspettava la cavalcata degli azzurri. L’Inter mi sembra la squadra più completa, poi ci sono stati molti cambiamenti nelle altre e bisognerà vedere come verranno metabolizzati“.

Sulla Coppa d’Africa: “Club come il Napoli con tanti africani rischiano di avere più problemi degli altri per le assenze“.

Infine sul Napoli senza direttore sportivo: “Sono perplesso su questa scelta, mi lascia curioso. De Laurentiis è un drago, chissà che non abbia visto più lungo di tutti“.

In sintesi, secondo Fassone il Napoli può ancora lottare per lo scudetto sistemando alcuni dettagli. L’Inter resta la favorita per la vittoria finale.