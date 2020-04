Fantacalcio, occhio ai prossimi colpi di mercato del Napoli

Fantacalcio, i colpi di mercato del Napoli potrebbero fare le fortune dei fanta-manager. Gli azzurri pronti a scatenarsi sul calciomercato.

FANTACALCIO NAPOLI

Napoli scatenato in vista della prossima finestra di calciomercato. Sono tanti i nomi che in questi giorni vengono accostati al club partenopeo, il cui obiettivo resta quello di tornare a competere allo stesso livello delle battistrada in classifica in Serie A. La prima parte della stagione azzurra è stata segnata da pochi alti (come il passaggio della fase a gironi in Champions League) e molti bassi, culminati con la decisione di salutare Carlo Ancelotti e dare il benvenuto in panchina a Gennaro Gattuso.

In ragione di questo e vista la necessità di dover rivedere la rosa a causa della scadenza dei contratti di alcuni top player azzurri (Dries Mertens e José Callejon su tutti), il sodalizio partenopeo ha cominciato a sondare il terreno, in Italia e all’estero, in cerca di alternative serie e valide.

FANTACALCIO

Come per il mercato in uscita (vedi la trattativa che dovrebbe portare Arek Milik alla Juventus e Federico Bernardeschi all’ombra del Vesuvio), anche per quanto riguarda quello in entrata, quindi, il Napoli sta provando a muoversi per tempo.

Gli azzurri stanno riallacciando nuovi contatti con i club di Premier League, Liga e con altri top club della Serie A. Nelle intenzioni del patron Aurelio De Laurentiis, il club azzurro nella prossima stagione dovrebbe radicalmente cambiare volto.

Dunque, meglio non farsi trovare impreparati rispetto ai tanti volti nuovi che potrebbero giocare nel prossimo campionato di Serie A. Soprattutto, che potrebbero essere protagonisti nei nuovi tornei di Fantacalcio.

In Italia, la più famosa delle simulazioni di calcio manageriale, riscuote ogni anno un incredibile successo grazie alle sue regole semplici e alla sua immediatezza.

Coinvolge milioni di persone nel paese, tanto che, come detto, sono in tanti a documentarsi, prima dell’inizio dei vari campionati, circa l’arrivo di nuovi giocatori che potrebbero fare o meno le fortune di questo o quel fanta-manager.

I COLPI DI MERCATO DEL NAPOLI

Ma quali sono le sorprese e i nuovi volti che il mercato potrebbe regalare ai tifosi napoletani? Con l’intesa sul rinnovo del contratto per il tecnico Gattuso, sono due i nomi di prestigio sui quali l’entourage azzurro starebbe seriamente lavorando in questi giorni.

Stiamo parlando del russo Aleksandr Kokorin e della giovane promessa serba Luka Jovic. Il primo è un attaccante di proprietà dello Zenit San Pietroburgo e della nazionale russa, in scadenza di contratto a giugno.

Kokorin ha vissuto la sua migliore stagione due anni fa proprio allo Zenit, prima di infortunarsi seriamente qualche settimana prima dell’inizio della Coppa del Mondo in Russia. Il giocatore classe 1991 si è distinto negli ultimi anni per una condotta fuori dalle righe, ma restano indubbie le sue qualità di attaccante e il suo fiuto del gol che ha permesso al Soci (squadra dove gioca in prestito) di salvarsi nell’ultimo campionato.

L’agente del russo starebbe spingendo per un trasferimento del suo assistito in Serie A. Kokorin, di recente, avrebbe “confermato” questa intenzione, andando a mettere un “like” su Instagram ad un articolo che parlava, appunto, di un suo imminente trasferimento in Italia e, precisamente, al Napoli.

JOVIC, FABIAN E NON SOLO

Se l’operazione sull’asse Napoli-San Pietroburgo non comporterebbe spese per il club azzurro, diverso e più intricato è il discorso che porterebbe alla stella del Real Madrid Jovic.

L’attaccante è giunto alla Casa Blanca la scorsa stagione dopo essersi fatto apprezzare da mezza Europa a suon di gol fatti con la maglia dell’Eintracht Francoforte in Bundesliga.

Purtroppo, con la casacca delle merengues, Jovic ha giocato molto al di sotto delle aspettative, ragion per cui il Real Madrid avrebbe già pensato di cederlo.

Il Napoli si è fatto subito avanti e da Madrid hanno rilanciato mettendo sul piatto anche il nome di Fabian Ruiz, il ventiquattrenne centrocampista del Napoli (il cui contratto scade nel 2023) e pilastro della nazionale spagnola, seguitissimo nel suo paese, non solo dai Blancos.

De Laurentis difficilmente si priverà del suo mediano (almeno fino a quando non arriverà una offerta superiore ai cento milioni di euro) ma Fabian Ruiz potrebbe diventare la pedina di scambio ideale per portare in Italia alcuni dei fuoriclasse oggi in forza al Real Madrid (come il già citato Jovic) o al Barcellona (leggi Ivan Rakitic e altri).

Il fantacalcio del Napoli è pronto a regalare grandi sorprese.