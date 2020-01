Fali Ramadani dietro il passaggio di Demme al Napoli. L’agente di Koulibaly ha curato personalmente la trattativa dell’ex Lipsia con i partenopei.

Gli azzurri hanno messo in cassaforte Diego Demme. Sul passaggio del centrocampista in azzurro, spunta un retroscena lagnato al suo agente Fali Ramadani.

Il potente procuratore, è in queste ore a a Milano per curare l’operazione con Giuntoli.

Ramadani, lo ricordiamo, ha veicolato a Napoli numerosi giocatori, dai vari Marko Rog e Nikola Maksimovic, fino ad assumere la procura di Maurizio Sarri e Kalidou Koulibaly.

Demme atteso a Napoli per le visite mediche. 12 milioni al Lipsia, Gattuso potrà contare su un nuovo rinforzo a centrocampo.

Il Napoli, sistemata la questione Demme continuerà a lavorare sul calcio mercato. Lobotka potrebbe arrivare in azzurro insieme all’ex Lipsia.

Oltre ad un regista, il Napoli sta cercando un attaccante capace di giocare sull’esterno, ma anche in posizione centrale se ce ne fosse bisogno. In queste ore si è fatto forte il nome di Neal Maupay.

L’attaccante del Brighton, ha stregato Giuntoli. Secondo quanto riportato dal ‘Telegraph’. Il club inglese lo valuta 47 milioni.