Fabian Ruiz delude, ma il Real Madrid lo segue ancora

Fabian Ruiz è il protagonista in negativo della Spagna ad Euro2020. Il centrocampista del Napoli sembrava poter essere una delle stelle di Euro2020 dopo essere stato eletto miglior giocatore degli Europei Under 21. Ma Fabian Ruiz è anche un pezzo pregiato del mercato azzurro, un calciatore che Aurelio De Laurentiis valuta 60 milioni di euro, ma che in questo torneo continentale non sta dimostrando tutto il suo valore. Eppure secondo Il Mattino non mancano le pretendenti al giocatore. Ecco cosa scrive il quotidiano partenopeo:

Da verificare quello che sarà il futuro di Fabian Ruiz che ha il contratto in scadenza nel 2023: uno dei prezzi pregiati del Napoli, tra quelli quindi che potrebbe andare via in caso di un’offerta ritenuta adeguata dal club azzurro. Potrebbe farsi avanti il Real Madrid che ha già mostrato interesse nelle precedenti sessioni di mercato.