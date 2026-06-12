Eventi gratuiti al Jambo: safari immersivo, comici e festival della mozzarella e anguria.

Il Centro Jambo di Trentola Ducenta (Caserta) dà il via a un’estate ricca di eventi dal 13 giugno, proponendo una rassegna di spettacoli, attività e degustazioni gratuiti per tutta la famiglia. Gli ingressi sono liberi e aperti a tutti, promettendo un’estate all’insegna del divertimento e della cultura.

Eventi in programma al Centro Jambo

Si inizia sabato 13 giugno con uno spettacolo di bolle e clownerie, pensato per intrattenere i più piccoli. Non mancherà l’incontro con gli amati personaggi del talent “Amici di Maria De Filippi”: il 20 giugno, i fan avranno l’opportunità di partecipare a un live showcase con Elena D’Elia, finalista dell’edizione 2026, cui seguirà un esclusivo firmacopie con l’artista Cate Lumina.

Il programma prosegue sabato 4 luglio con un’animazione itinerante in galleria, seguita dall’avventura sottomarina immersiva del Safari acquatico VR, disponibile dal 9 luglio al 9 agosto. La comicità campana farà il suo ingresso con gli artisti “Made in Sud”: il 11 luglio sarà la volta di Ciro Giustiniani, mentre gli Arteteca si esibiranno il 24 luglio e I Ditelo Voi chiuderanno il ciclo il 22 agosto.

Ferragosto sarà all’insegna delle risate, grazie allo spettacolo dell’attore napoletano Francesco Procopio previsto per il 15 agosto. Un evento da non perdere sarà il live show di Mamma Giulia e Chiara il 1° agosto, dove le web star del momento porteranno sul palco sketch comici, musica e racconti di vita quotidiana.

Feste e festival gastronomici

Per gli appassionati di gastronomia, il Centro Jambo offre un calendario di eventi culinari imperdibili. Il Frutta Fest si svolgerà il 27 e 28 giugno, seguito dal Festival della Mozzarella il 25 e 26 luglio. Non mancheranno il Festival dell’Anguria il 8 e 9 agosto e il tradizionale Pizza Fest, con degustazioni di pizza napoletana, il 29 e 30 agosto.

Il gran finale è previsto per il 16 agosto con lo spettacolo “Napoli In… Canta”, dedicato alla storia musicale partenopea, che include un tributo a Pino Daniele e la tradizionale Tammurriata il 29 e 30 agosto. Inoltre, l’estate al Jambo sarà arricchita da laboratori, animazione, sport e quiz con premi in palio, come nel Mystery Beach – Challenge Show (18-19 luglio) e nel gioco Gira la Ruota (22-23 agosto).

Il Centro Jambo conferma il suo impegno sociale con il ritorno del temporary sport village, che offre campi estivi per bambini organizzati da CSEN Napoli, CONI Caserta e A.S.D. Karate Team Capasso, insieme a tornei e concentramenti sportivi in collaborazione con Sport e Salute e Federazioni sportive italiane.

Programma dettagliato degli eventi

Dal 13 giugno al 30 agosto 2026, il programma “Estate al Jambo” include eventi per tutte le età. Ecco alcuni appuntamenti imperdibili:

Carlitos Show – Sabato 13 giugno, dalle ore 18:00, Area Food – Gratuito

– Sabato 13 giugno, dalle ore 18:00, Area Food – Gratuito Elena D’Elia (finalista di Amici 2026) – Live showcase e firmacopie – Sabato 20 giugno, dalle ore 18:00, Area Food – Gratuito

– Live showcase e firmacopie – Sabato 20 giugno, dalle ore 18:00, Area Food – Gratuito Frutta Fest – 27-28 giugno, dalle ore 16:30 alle 20:00, Galleria (piano terra) – Gratuito

– 27-28 giugno, dalle ore 16:30 alle 20:00, Galleria (piano terra) – Gratuito Safari Acquatico VR – Dal 9 luglio al 9 agosto, dalle ore 16:30 alle 20:00, Galleria (primo piano) – Gratuito

– Dal 9 luglio al 9 agosto, dalle ore 16:30 alle 20:00, Galleria (primo piano) – Gratuito Animazione itinerante – Sabato 4 luglio, dalle ore 17:00 alle 19:30, Area Food – Gratuito

– Sabato 4 luglio, dalle ore 17:00 alle 19:30, Area Food – Gratuito Ciro Giustiniani – Sabato 11 luglio, dalle ore 18:00, Area Food – Gratuito

– Sabato 11 luglio, dalle ore 18:00, Area Food – Gratuito Mystery Beach Challenge Show – 18-19 luglio, dalle ore 16:30 alle 20:00, Galleria (piano terra) – Gratuito

– 18-19 luglio, dalle ore 16:30 alle 20:00, Galleria (piano terra) – Gratuito Festival della Mozzarella – 25-26 luglio, dalle ore 16:30 alle 20:00, Galleria (piano terra) – Gratuito

– 25-26 luglio, dalle ore 16:30 alle 20:00, Galleria (piano terra) – Gratuito Mamma Giulia e Chiara – Meet & Greet – 1° agosto, dalle ore 18:00, Area Food – Gratuito

– Meet & Greet – 1° agosto, dalle ore 18:00, Area Food – Gratuito Festival dell’Anguria – 8-9 agosto, dalle ore 16:30 alle 20:00, Galleria (piano terra) – Gratuito

– 8-9 agosto, dalle ore 16:30 alle 20:00, Galleria (piano terra) – Gratuito Francesco Procopio – 15 agosto, dalle ore 18:00, Area Food – Gratuito

– 15 agosto, dalle ore 18:00, Area Food – Gratuito Napoli In… Canta – 16 agosto, dalle ore 18:00, Area Food – Gratuito

– 16 agosto, dalle ore 18:00, Area Food – Gratuito I Ditelo Voi – 22 agosto, dalle ore 18:00, Area Food – Gratuito

– 22 agosto, dalle ore 18:00, Area Food – Gratuito Gira la Ruota – 22-23 agosto, dalle ore 16:30 alle 20:00, Galleria (piano terra) – Gratuito

– 22-23 agosto, dalle ore 16:30 alle 20:00, Galleria (piano terra) – Gratuito Pizza Fest – Tributo a Pino Daniele – 29 agosto, dalle ore 17:30 alle 21:00, Area esterna (ingresso Conad) – Gratuito

– 29 agosto, dalle ore 17:30 alle 21:00, Area esterna (ingresso Conad) – Gratuito Pizza Fest – Tammurriata – 30 agosto, dalle ore 17:30 alle 21:00, Area esterna (ingresso Conad) – Gratuito

Il Campo LibHERO si svolgerà dal 15 giugno al 15 settembre, offrendo un villaggio sportivo con attività come beachvolley, street basketball, mini calcio, padel, fitness e altro. I campi estivi per bambini avranno luogo dal 15 giugno al 15 luglio, dalle ore 09:00 alle 13:00.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, seguite le pagine ufficiali del Centro Jambo. Le attività sono tutte gratuite, rendendo questo evento un’occasione da non perdere per le famiglie di Caserta e dintorni!

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