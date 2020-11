Europa League – Napoli batte il Rijeka: primo nel girone F

Il Napoli batte il Rijeka e grazie al pareggio tra Az Alkmaar e Real Sociedad si pizza al primo posto nel Girone F.

Nella prima notte di calcio senza Diego Armando Maradona, omaggiato da Insigne prima del match di Europa League, il Napoli batte il Rijeka e va al primo posto del Girone F. Gli azzurri sono riusciti a battere per 2-0 il Rijeka mentre Az Alkmaar e Real Sociedad hanno pareggiato per 0-0. Ora la squadra di Gattuso ha 9 punti in classifica mentre le dirette inseguitrici ne hanno 7. Nella prossima giornata il Napoli sarà chiamato a consolidare il primo posto, ma è chiamato alla trasferta in Olanda con l’Az Alkmaar, per poi chiudere la fase a gironi di Europa League in casa nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona, contro la Real Sociedad.