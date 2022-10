Esposito: “Giocatori Roma ridicoli, non hanno visto la porta. Hanno vinto la coppetta del nonno”

Paolo Esposito ha commentato Roma-Napoli, partita vinta dagli azzurri grazie ad un gol fantastico di Victor Osimhen.

Al termine del match c’è stata una rissa che ha coinvolto alcuni giocatori della Roma, ma anche qualcuno del Napoli. Paolo Esposito su quanto accaduto alla fine di Roma-Napoli dice: “Ridicoli alcuni calciatori della Roma a protestare con l’arbitro, su non si sa cosa! Non hanno fatto un solo tiro in porta in tutta la partita, compreso il recupero fino al 95° ! Meret , portiere del Napoli, poteva anche fumarsi una sigaretta in Santa pace! Se c’era una squadra che doveva lamentarsi dell’arbitraggio, beh, questa era il Napoli! Il rigore che in primo momento gli era stato accordato, e poi incredibilmente levato c’era tutto! Il Napoli ha meritato la vittoria. Senza se e senza ma“.

Poi ha aggiunto: “Oltre al meraviglioso gol di Osimhen, ha avuto altre 3 limpide occasioni per fare gol. Il solito Mourinho, con le sue solite sceneggiate. Ha pensato solo a difendersi! L’anti calcio! L’ho già dichiarato, questo signore in passato ha vinto dei trofei , perché aveva fuoriclasse nelle sue squadre! Oggi che non ne ha più, non vince più un fico secco. Ah! No! Mi sono sbagliato. La scorsa stagione ha vinto la conference league! Ossia, la coppetta del nonno“.