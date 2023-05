Equipe: “Napoli città del sole, non poteva festeggiare lo scudetto con la pioggia”

Il quotidiano francese l’Equipe ha esaltato Napoli e i tifosi azzurri , rispondendo indirettamente all’acredine italiana contro il capoluogo partenopeo.

Il Napoli sta per vincere lo Scudetto e anche in Francia ne parlano. Il quotidiano. L’Equipe ha descritto l’entusiasmo dei tifosi partenopei come un’eccezione, un patrimonio da conservare in un calcio sempre più standardizzato e privo di personalità. “Pochi altri luoghi possono vantare un rapporto così intenso e passionale tra la città e la sua squadra“, ha scritto il giornale francese.

L’Equipe ha poi aggiunto: “In questo calcio sempre più standardizzato e igienizzato, il contesto che vive il Napoli resta una formidabile eccezione, un patrimonio da preservare, con i suoi eccessi. Poche città possono vantarsi di avere un rapporto così carnale con la loro squadra di calcio. I trentatré anni di attesa tra uno scudetto e l’altro non spiegano tutto questo entusiasmo, che deriva soprattutto dall’identità culturale molto prominente di questo angolo d’Italia e in particolare dalla capacità di festeggiare senza eguali”.

La città di Napoli si è preparata alla grande festa, secondo l’Equipe, quando la pioggia è arrivata, è sembrato quasi un segno del destino: la città del sole non poteva celebrare il suo trionfo in un giorno di pioggia:

“Le autorità dovranno di nuovo mettere in atto un sistema di sicurezza rafforzato e un po’ zelante. I tifosi partenopei, invece, non sono stati scontenti di avere un’altra occasione per festeggiare nei prossimi giorni. Domenica, i cori sono ripresi rapidamente dopo la fine della partita, ci sono volute quasi due ore per svuotare le strade. Le prime gocce annunciate dalle previsioni del tempo sono cadute da un cielo pesante. Era destino, Napoli, capitale del sole, non poteva celebrare questo titolo in un giorno di pioggia”.