Festa scudetto Napoli nuovo blocco del traffico: novità sui mezzi pubblici

La festa scudetto del Napoli viene trattata con un vertice in prefettura, nuovo blocco del traffico per i festeggiamenti.

Ci sono importanti novità per quanto riguarda i festeggiamenti in vista della matematica vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Un nuovo vertice in prefettura per decidere dettagli e modifica del piano traffico, anche perché l’orario della partita Udinese-Napoli è stato confermato alle 20.45.

Napoli, festa scudetto: cambia il piano traffico

Secondo quanto riferisce Repubblica in mattinata c’è stato un incontro tra le autorità competenti per decidere come lavorare in vista della festa scudetto del Napoli. Secondo le anticipazioni di Repubblica, al momento ci sono almeno due decisioni prese: