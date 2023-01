Enrico Varriale: “Avvicinare la Juventus al Napoli riguardo la giustizia sportiva è irreale”

Enrico Varriale smonta le accuse: “La Juventus e il Napoli riguardo la giustizia sportiva sono situazioni completamente diverse”.

La penalizzazione inflitta alla Juventus in merito alla questione delle plusvalenze e l’affermazione che lo scudetto del Napoli non sarebbe meritato, sono stati oggetto di molte discussioni e polemiche. Il giornalista della Rai, Enrico Varriale, ha risposto alle accuse sostenendo che paragonare la Juventus al Napoli in termini di giustizia sportiva è irreale e che è come confrontare due situazioni completamente diverse, dove uno ha commesso un reato grave e l’altro no.

“Avvicinare la Juventus al Napoli riguardo la giustizia sportiva non è fuorviante, è irreale. “È come se si indagassero due che hanno comprato dei coltelli, ma uno li ha usati per sbucciare la frutta, l’altro per un omicidio”.

A supporto di quanto espresso da Varriale arrivano i dati del campo forniti dall’editorialista di Canale 21 Umberto Chiariello che ha spiegato come il Napoli abbia vinto la sua marcia trionfale sulle macerie delle strisciate.

“+ 12 sulla Juve; + 13 sull’Inter; + 9/12 sul Milan (?). Al netto delle penalizzazioni (a noi non interessano). Non è una fuga del Napoli di Spalletti. È una marcia trionfale sulle macerie delle strisciate. Un consiglio: in attesa del prox campionato, il curling è un bello sport”.

Il calcio italiano è uno sport che attira l’attenzione di milioni di tifosi e appassionati in tutto il mondo, e la questione delle penalizzazioni ha un impatto significativo sulla competizione. Varriale sottolinea l’importanza di seguire le regole e di garantire che tutte le squadre giochino allo stesso livello. In questo modo, si può costruire un futuro sostenibile e ambizioso per il calcio italiano, che soddisfi le aspettative dei tifosi e degli appassionati.