Elmas: “Vogliamo goderci lo Scudetto. Che accoglienza a Capodichino. Raspa mi deve 500 euro…

Eljif Elmas dichiara che vuole godersi lo Scudetto: sottolinea la super accoglienza a Capodichino e rivela che Raspa gli deve 500 euro

Consueto salottino di Radio Goal con Eljif Elmas. Il centrocampista macedone ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione in programma in onda sulle frequenze della emittente Radio Kiss Kiss Napoli: “Siamo contenti di avere battuto la Juventus in trasferta. Sappiamo quanto sia difficile vincere lì e quanto sia stato importante avere conquistato i tre punti. E sono anche felice di avere contribuito al successo della squadra. Non ci aspettavamo una simile accoglienza a Napoli, ero emozionatissimo. Immagino quello che accadrà quando vinceremo”.

Elmas rivela che non avrebbe mai immaginato di vincere un trofeo così importante

Il macedone parla della stagione azzurra: “Il mister ci ha chiesto di essere concentrati solo sulla Salernitana. Contro i granata non sarà semplice, faranno di tutto per non farci vincere. Sarà una gara molto complicata. Bel gioco o meno, non mi interessa: dobbiamo vincere, poi vediamo quello che succede. Onoreremo al meglio il campionato fino alla fine. Anche chi ha giocato meno vuole dimostrare di essere all’altezza. Se Inter-Lazio si giocasse domenica alle 12.30 e noi dopo alle 15, in caso di mancato successo dei biancocelesti, fidatevi: non sbaglieremmo la partita con la Salernitana. Saremmo motivatissimi”.

Elmas rivela alcuni retroscena: “Spesso scherzo con Raspadori. Abbiamo fatto una scommessa: in caso di assist vincente, mi deve dare 500 euro. A Torino gli ho regalato l’assist vincente e quindi ora aspetto di ricevere i 500 euro che mi ha promesso. Inoltre se vinciamo lo scudetto devo dare due schiaffi: uno a Lozano, l’altro a Olivera (ride, ndr)“.

Sullo scudetto: “Non avrei mai immaginato di vincere un trofeo così importante e vogliamo goderci fino alla fine questo risultato”.

Sull’alimentazione, il calciatore svela: “Mangio tanto, ma ci sono anche periodi in cui sono a dieta”.