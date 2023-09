Eljif Elmas Rivela: “La Prima Convocazione con la Macedonia? Non Mi Volevano in Stanza!”

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli e della nazionale macedone, condivide un aneddoto divertente sulla sua prima convocazione in nazionale e come il suo compagno di stanza Alioski non fosse inizialmente così accogliente.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Eljif Elmas, centrocampista del Napoli e della nazionale macedone, ha recentemente condiviso un aneddoto curioso sulla sua prima convocazione in nazionale. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate ai canali ufficiali della Federazione macedone durante il ritiro della sua Nazionale.

Un Inizio Non Così Accogliente

“Quando a 18 anni fui convocato per la prima volta in nazionale, ero in stanza con Alioski,” ha iniziato Elmas. “Mi ricordo che quando me lo dissero non feci problemi e mi diressi alla stanza indicata. Quando bussai mi aprì Alioski assonnato e mi chiese chi ero.”

L’Intervento dell’Allenatore

Gli eventi che seguirono sono stati alquanto umoristici. “Gli dissi che ero un nuovo calciatore giovane della nazionale e che dovevo stare in stanza con lui. Lui senza scomporsi mi disse di andare via e che lì non ci sarei entrato,” ha continuato Elmas. “Mi sono messo a ridere e sono andato di nuovo alla reception, spiegando l’accaduto ai dirigenti.”

A quel punto, l’allenatore Boki è intervenuto per risolvere la situazione. “Così è intervenuto l’allenatore Boki, andando direttamente nella stanza e spiegando ad Alioski che dovevo stare lì. E lui non fece problemi,” ha concluso Elmas.

Il sorriso di Elmas

L’aneddoto di Elmas offre uno sguardo divertente e umano sulle dinamiche di squadra e sulle esperienze che i giovani calciatori possono affrontare quando entrano per la prima volta in un ambiente di alto livello. Ora, con più esperienza e successo alle spalle, Elmas può guardare indietro a quel momento con un sorriso.