Eljif Elmas su Spalletti: “Come un Papà, l’Uomo che ci ha Regalato lo Scudetto”

Il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, parla della sua relazione con l’ex allenatore Luciano Spalletti alla vigilia della sfida tra Macedonia del Nord e Italia.

CALCIO NAPOLI. Eljif Elmas, il centrocampista macedone del Napoli, ha condiviso i suoi pensieri su Luciano Spalletti, suo ex allenatore al Napoli, in un’intervista rilasciata a Sky Sport. Le sue parole arrivano alla vigilia della partita tra la Macedonia del Nord e l’Italia, ora guidata da Spalletti.

Eslmas su Macedonia-Italia

“Per noi è un onore giocare contro l’Italia. Giochiamo in casa e vogliamo come sempre dare tutto in campo, proporre un bel calcio e vedere cosa succede,” ha detto Elmas. L’emozione di affrontare l’allenatore con cui ha vinto lo scudetto è palpabile: “Sarà difficile perché lo conosco bene e conosco i giocatori dell’Italia. So che sarà una partita complicata, ma noi vogliamo dare tutto. Vincere sarebbe bellissimo.”

Elmas elogia Spalletti: Un Uomo Vero e un “Papà”

Parlando di Spalletti, Elmas ha espresso grande affetto e rispetto: “Io sono sempre stato disponibile con Spalletti. Lui è un vero uomo con grande carattere, lo vedevo come un papà perché stavamo sempre insieme.” Ma più di tutto, Elmas è grato per la vittoria dello scudetto sotto la guida di Spalletti: “Mi ha dato tante cose, come la vittoria dello scudetto che è stata una cosa grande. Non dimenticherò mai Luciano Spalletti, grande allenatore e papà di tutti noi al Napoli.”

Le parole di Elmas riflettono non solo il rispetto professionale ma anche un legame emotivo con Spalletti. Mentre la Macedonia del Nord si prepara per la sfida contro l’Italia, sarà interessante vedere come questo legame influenzerà la dinamica della partita.