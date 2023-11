Dove vedere Napoli-Union Berlino in Streaming e Diretta TV: tutto ciò che devi sapere

Il Napoli di Garcia ospita l’Union Berlino al Maradona: tutte le informazioni per seguire la sfida di Champions League.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli sembra aver superato il periodo più difficile della stagione. Dopo la vittoria nel derby contro la Salernitana in campionato, gli azzurri si preparano per un’altra sfida importante nella massima competizione europea, la Champions League. L’obiettivo è chiudere la pratica qualificazione agli ottavi di finale. Attualmente, il Napoli si trova al secondo posto nel girone C con 6 punti, dietro al Real Madrid che ha il punteggio pieno, mentre l’Union Berlino è all’ultimo posto con zero punti. La partita Napoli-Union Berlino si giocherà oggi, mercoledì 8 novembre, alle ore 18.45 nel suggestivo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Come seguire Napoli-Union Berlino in Streaming e in Diretta TV

La partita Napoli-Union Berlino sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 del telecomando Sky) e Sky Sport Calcio. Gli abbonati Sky da oltre un anno potranno anche usufruire del servizio di streaming gratuito su Sky Go, accessibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili.

Per coloro che non sono abbonati Sky, c’è la possibilità di vedere la partita in streaming su Now TV, la piattaforma internet di Sky. Anche chi non è abbonato potrà acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per godersi il grande calcio in diretta streaming.

Inoltre, gli abbonati di Infinity+ avranno accesso alla partita dopo una prova gratuita di sette giorni. Dopo la prova gratuita, potranno scegliere tra un abbonamento mensile, semestrale o annuale per continuare a seguire tutte le partite in streaming, inclusa quella del Napoli contro l’Union Berlino.

Attenzione: La partita non sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, quindi l’opzione migliore per i tifosi è quella di sfruttare i servizi di streaming offerti da Sky e Now TV per non perdersi neanche un minuto dell’azione sul campo.

Con tutte queste opzioni di streaming e diretta TV, non avrai scuse per perderti il grande spettacolo del calcio europeo mentre il Napoli cerca la qualificazione agli ottavi di finale contro l’Union Berlino. Forza Napoli!