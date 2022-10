Don Rocco Barra durante la messa ai bambini: “Sempre forza Napoli” – VIDEO

Don Rocco Barra durante la celebrazione della messa simpaticamente invita i bambini ad un “Sempre forza Napoli” collettivo.

Sta facendo il giro del web il video del prete della parrocchia della Sacra Famiglia di Lago Patria a Giugliano, che durante la celebrazione della messa coinvolge i bambini presenti a dire “Sempre Forza Napoli“. Un gesto di pura simpatia e coinvolgente, quello fatto dal prelato che chiaramente di fede azzurra ha voluto trascinare anche i bambini presenti in un piccolo momento di fede molto meno sacra.

Don Rocco con i bambini: “Sempre forza Napoli”

Il video girato nella parrocchia di Giugliano sta avendo tantissime condivisioni ed interazioni sui social, perché mette in evidenza la spontaneità dei bambini e la capacità di coinvolgimento del parroco. Don Rocco in quel “Sempre forza Napoli” con i bambini, ha messo la sua voglia di essere comunità, che è proprio di una parrocchia. Un modo per coinvolgere tutti, anche in qualcosa di più leggero, che appartenga alla vita di tutti i giorni.

Insomma un modo davvero molto simpatico per stare vicino anche ai piccoli tifosi azzurri che seguivano la celebrazione della messa. Passando alla fede sportiva, il Napoli ha fatto vedere grandi cose anche con il Bologna. Un 3-2 finale di grande importante, che dà ancora una volta la vetta della classifica in solitaria alla squadra di Spalletti. Anche quei bambini si saranno goduti le magie di Kvaratskhelia ed i gol di Juan Jesus, Lozano e Osimhen. Magari al termine del match avranno gridato di nuovo quel forza Napoli, con rinnovata gioia ed entusiasmo. Un entusiasmo che sta dilagando in città, con i tifosi, grandi e piccoli, sempre più affezionati ad una squadra che mette il cuore in ogni partita. In questo modo fa innamorare ancora di più tutti i tifosi partenopei, pronti a dare sempre il massimo supporto.