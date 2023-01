Di Lorenzo: “Vialli persona eccezionale, giorno triste. Inter? Guardiamo avanti”

Giovanni Di Lorenzo ricorda Gianluca Vialli, una persona eccezionale che è venuta a mancare in un giorno triste

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, ha condiviso con Gianluca Vialli l’ultimo triennio con la Nazionale Italiana. Un’esperienza culminata con la vittoria degli Europei del 2020, grazie ad una compattezza del gruppo che figure come Roberto Mancini e Gianluca Vialli hanno plasmato. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, il capitano partenopeo ricorda la figura scomparsa nelle scorse ore: “Sapevamo che la sua situazione si era aggravata ma la notizia della sua scomparsa ci lascia senza parole. Con lui ho condiviso un bel percorso in Nazionale, durante l’Europeo: mi porto dentro tante emozioni ed il ricordo di una persona eccezionale, dai grandi valori. Anche se non stava bene, ci ha sempre sostenuto, dimostrandosi un uomo incredibile. Per noi tutti è un giorno molto triste”.

Giovanni Di Lorenzo guarda avanti dopo la sconfitta con l’Inter

Oltre al cordoglio per Vialli, Giovanni Di Lorenzo ritorna sulla sconfitta allo stadio “Giuseppe Meazza” contro l’Inter di Simone Inzaghi, nella sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A. Il difensore chiede subito un cambio di passo ai compagni di squadra: “Punti persi a San Siro? Guardiamo avanti, alle prossime partite da vincere. Ciò che abbiamo fatto prima non conta”.