Di Lorenzo pienamente recuperato: le ultime dall’allenamento del Napoli in vista della sfida con la Juventus

Il report dell’allenamento odierna del Napoli a Castel Volturno: buone notizie per Mazzarri che ha pienamente recuperato Giovanni Di Lorenzo.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha svolto una seduta di allenamento mattutina presso l’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno in preparazione per il match contro la Juventus, fissato per venerdì all’Allianz Stadium per la 14esima giornata del campionato di Serie A (ore 20.45).

Sotto la guida di Walter Mazzarri, gli azzurri hanno iniziato la sessione con riscaldamento e torello, per poi passare a un lavoro tecnico tattico e a una partitina a campo ridotto. La concentrazione e l’applicazione del gruppo sono state evidenti.

Buone notizie per i tifosi: Giovanni Di Lorenzo, che aveva avvertito un fastidio muscolare nella sessione di ieri, ha completato l’intera seduta di allenamento ed è pienamente recuperato. Sarà quindi disponibile per la sfida contro la Juventus.

Altri aggiornamenti riguardano Mathias Olivera, che ha fatto terapie, Mario Rui che ha svolto un allenamento personalizzato in campo, e Alessandro Zanoli, presente sia nella seduta di gruppo che in quella personalizzata in campo. Domani, Walter Mazzarri scioglierà ogni dubbio sulle convocazioni, anche se è difficile che almeno uno dei due, Mario Rui o Zanoli, possa partire per la trasferta di Torino.