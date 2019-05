Di Lorenzo-Napoli, Corsi: ” Ancora nessun incontro per definire”. Le ultime di mercato direttamente dal Presidente dell’Empoli sull’affare azzurro

Di Lorenzo-Napoli, Corsi: ” Ancora nessun incontro per definire”. Le ultime notizie dall’Empoli sul mercato del club partenopeo. Stamane circolava voce dell’avvenuto acquisto del terzino destro per 10 milioni di euro. Adesso arriva la risposta del presidente dell’ Empoli.

Di Lorenzo-Napoli Corsi dice la sua

Di Lorenzo – Napoli non è ancora finita. Nelle prime ore di oggi arrivava l’ indiscrezione sull’acquisto del terzino, primo rinforzo per Ancelotti in vista della prossima stagione, per 10 milioni di euro. Le cose, però, possono cambiare nel giro di 48 ore e adesso la parola passa a Corsi.

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a Radio Sportiva della retrocessione del club e di mercato, svelando una notizia importante sull’ acquisto azzurro.

“Stiamo metabolizzando la retrocessione, ma siamo consapevoli di aver fatto tutto il possibile per regalarci una grande soddisfazione che non è arrivata. Dobbiamo voltare pagina e l’Empoli da questa esperienza esce molto rafforzato nell’immagine e nell’affetto. Tutta Italia ci ha mostrato solidarietà rispetto a quanto decretato dal campo”.

Su Di Lorenzo: “Il Napoli? C’è un interesse, ma ancora non c’è stato un incontro per definire, non so cosa possa succedere nelle prossime 48 ore. Nel suo ruolo è stato tra i migliori del campionato e a volte il mercato riserva sorprese”.

Di Lorenzo le ultime

La retrocessione in B con l’Empoli non cancella l’ottima stagione di Giovanni Di Lorenzo, che al suo primo anno in Serie A ha ben impressionato con 37 presenze e 5 reti in campionato. Prestazioni che hanno pienamente convinto il Napoli, visto che il terzino destro è il primo acquisto degli azzurri per la prossima stagione. Il club di De Laurentiis si è infatti assicurato il giocatore in cambio di 10 milioni di euro.

L’interesse azzurro

Di Lorenzo era nel mirino dei partenopei da diverso tempo e nelle ultime settimane è arrivata l’accelerata definitiva da parte del ds Giuntoli, che nelle ultime ore avrebbe chiuso l’affare con il presidente dei toscani Fabrizio Corsi. L’annuncio ufficiale arriverà nella giornata di martedì e già in settimana il giocatore, che rinforzerà dunque la corsia destra di Ancelotti, dovrebbe sottoporsi alle visite mediche.